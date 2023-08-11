Dinamitle patlatılan 13 katlı binaların yerle bir olduğu anlar kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 13 katlı 2 binanın dinamit kullanılarak kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Enkaz kentte hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkım ekipleri, geçtiğimiz günlerde Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde 2 adet 13 katlı binayı dinamitle patlatarak kontrollü olarak yıktı. Devasa binaların bir anda yerle bir olması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.