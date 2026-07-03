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Kocaeli'de 7 ölümlü fabrika yangınına ilişkin 2 zanlının tutukluluğu ev hapsine çevrildi

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Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikası yangınına ilişkin soruşturmada tutuklanan Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir'in tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili ile eski Zabıta Müdür Vekilinin tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım 2025'te çıkan yangına ilişkin yeni bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan ve 26 Haziran'da tutuklanan Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir'in tutukluluklarına itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği, Balcı ve Taşdemir'in tutukluluğunu ev hapsine çevirdi.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin yeni bilirkişi raporu doğrultusunda 25 Haziran'da gözaltına alınan, görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ve Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir, eski Yapı Kontrol müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San ile görevdeki Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli tutuklanmıştı.

Dava ve ceza istemleri

Yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılmıştı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'nde yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine karar vermişti.

Davanın 22 Mayıs'taki ikinci duruşmasında ise tutuklu Aleyna Oransal, Ünal Aslan ve Güven Demirbaş'ın tahliyesine, diğer 5 sanığın mevcut halinin devamına hükmedilmişti.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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