Dilovası'ndaki Parfüm Fabrikasında Patlama: 6 Kadın İşçi Hayatını Kaybetti

Haber : BUSE ÖZBEY

(ANKARA) - Dilovası'ndaki parfüm fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si çocuk 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği olayın ardından ihmale ilişkin iddialar gündeme geldi. Çocuk işçilerin çalıştırıldığı, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve CİMER'e yapılan şikayetlerin sonuçsuz kaldığı ileri sürüldü. 11 şüpheli gözaltına alındı, SGK ve İşkur'dan 7 personel açığa alındı. Makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yangının nedenini ve sorumlu kişileri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan parfüm fabrikasında dün meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 2'si çocuk 6 kadın işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. ANKA Haber Ajansı, yangın faciasıyla ilgili gelişmeleri derledi. İşte 10 soruda, 2'si çocuk 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği yangın:

1 - Patlamanın nedeni belli mi?

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Ancak makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yangının nedenini ve sorumlu kişileri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

2 - Fabrikada ihmale dair hangi iddialar gündeme geldi?

Olayın ardından iş yerinde ciddi ihmal iddiaları gündeme geldi. İddialara göre fabrikada çocuk işçilerin çalıştırıldığı, yangın tesisatının, söndürme ve alarm sistemlerinin bulunmadığı, iş güvenliği ve işçi eğitimi önlemlerinin alınmadığı, işyeri levhası olmadan faaliyet yürütüldüğü öne sürüldü.

3 - Daha önce bu iş yeriyle ilgili şikayet yapılmış mıydı?

Vatandaşların 2024 yılı içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) birçok başvuru yaptığı öne sürüldü. Şikayetlerde, iş yerinde sigortasız işçi çalıştırıldığı, yemek ücretlerinin ödenmediği, çalışanların kovulma tehdidiyle çalıştırıldığı, fabrikanın levhasız faaliyet gösterdiği iddia edildi.

4 - CİMER'e yapılan şikayetlerde neler yazıyordu?

Bir başvuruda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: "Kocaeli Dilovası'nda Vahdet Camii bitişiğinde, levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları sigortasız çalışıyor. İş güvenliği yok. Yemek ücreti alınarak 'kendiniz yiyin' deniliyor. Gereğinin yapılmasını arz ederim." Bir başka şikayette de "Mahallemizin kadınları ve çocukları sigortasız, iş güvenliği olmadan, kovulma tehdidiyle çalıştırılıyor" ifadelerinin yer aldığı kamuoyuna yansıdı. Ancak bu başvurulara rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı öne sürüldü.

5 - Olay sonrası fabrikada hangi güvenlik eksikleri bulundu?

İddialara göre binada, yağmurlama sistemi ve yangın söndürme altyapısı yoktu, yangın algılama ve alarm sistemleri bulunmuyordu. Acil kaçış yolları yönetmeliğe uygun değildi, tek bir çıkış kapısı vardı ve bu kapı önünde malzeme yığılıydı.

6 - Soruşturma süreci nasıl ilerliyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

7 - Kimler gözaltına alındı?

İş yeri sahibi Kurtuluş Oransal, Yalova'da kaçmaya çalışırken yakalandı. Vardiya amirleri ve sorumlu yöneticilerin de aralarında bulunduğu 3 kişi Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Oransal'ın oğlu İsmail Oransal'ın ise halen arandığı bildirildi.

8 - İdari soruşturma kapsamında hangi adımlar atıldı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirdiğini duyurdu. Ayrıca, yürütülen incelemeler kapsamında SGK ve İşkur'dan 7 personel açığa alındı.

9 - Bina nereye bağlıydı, konumu nasıldı?

Patlamanın meydana geldiği bina, İŞKUR Dilovası Hizmet Binası'nın hemen yanında bulunması da eleştirildi. Fabrikanın bu alanda uzun süredir faaliyette olduğu ancak resmi levhasının bulunmadığı belirtildi.