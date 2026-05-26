Dilek Kaya İmamoğlu: Demokrasi Ayaklar Altında, Adalet Duygusu Derin Yara Aldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekonominin ağırlaştığını, gençlerin geleceğini yurtdışında aradığını, demokrasi ve adaletin zedelendiğini belirterek siyasilere seslendi.

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu güncel gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında "Ekonomi her geçen gün daha da ağırlaşıyor; gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor, emekliler ay sonunu getiremiyor, aileler umutlarını korumakta zorlanıyor. Demokrasi ayaklar altında. Hukukun tarafsızlığına olan inanç zedelenmiş, adalet duygusu derinden yara almıştır. Farklı düşünen insanlar baskı altındadır. Özgürlük, korkunun gölgesinde kalmıştır" ifadelerine yer verdi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ükemizin insanları yaşam mücadelesiyle sınanıyor. Ekonomi her geçen gün daha da ağırlaşıyor; gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor, emekliler ay sonunu getiremiyor, aileler umutlarını korumakta zorlanıyor. Demokrasi ayaklar altında. Hukukun tarafsızlığına olan inanç zedelenmiş, adalet duygusu derinden yara almıştır. Farklı düşünen insanlar baskı altındadır. Özgürlük, korkunun gölgesinde kalmıştır."

"MİLLET YORGUN, MİLLET DEĞİŞİM İSTİYOR, MİLLET SOKAKLARDA"

Tüm siyasilere sesleniyorum; millet yorgun. Millet değişim istiyor. Millet sokaklarda. Biz, demokrasiyi de adaleti de bilen bir milletiz. Millet, size verdiği yetkinin sonuçlarını artık görmek istiyor. Bu yetkinin gereğini yerine getirmek; halkın iradesine, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak demektir. Daha adil, daha özgür, daha huzurlu bir ülkede yaşamak hepimizin hakkı. Siyasetin görevi; kutuplaştırmak değil, halkın sesini duymaktır ve duyurmaktır. Bugün insanların en büyük ihtiyacı; güven veren bir demokrasi, liyakatli yönetim ve umut edebilecekleri bir gelecektir.

Kaynak: ANKA
