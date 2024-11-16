Dilber Nine, Arzuladığı Konteynere Kavuştu

İHA'nın haberi ses getirdi: Çalışma azmiyle Türkiye'ye örnek olan Dilber nine çok arzuladığı konteynere kavuştu

ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin inanılmaz hayat mücadelesi görenlere maşallah dedirtiyor. Gümüştarla köyünde hayat mücadelesini sürdüren Dilber Çataltepe, hayvancılık sektöründe yürüttüğü faaliyetle görenleri kendine hayran bırakıyor. Çalışma azmiyle Türkiye'ye örnek olan Dilber nine çok arzuladığı konteynere kavuştu.

Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber Çataltepe, 22 adet büyükbaş hayvan besliyor. Hayvanların tüm bakım, temizlik, beslenme, sağım gibi işlemlerini tek başına yapan Dilber Çataltepe köylülerden de takdir görüyor.

Hayvanların kendine yaşam enerjisi verdiğini söyleyen Dilber Çataltepe, 3 kızı bir oğlunun tüm ısrarlarına rağmen hayvancılıktan vazgeçemiyor. Hayvanları olmadığı takdirde hayattan tat alamayacağını söyleyen Çataltepe, üretmenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Ürettiği sütün büyük bölümünü Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne verdiğini bir kısmını ise peynir üretiminde kullandığını söyleyen Dilber Çataltepe, tarımsal üretime katkı sağladığını kaydetti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun merkeze bağlı Gümüştarla köyünde ziyaret ettiği Dilber Çataltepe'nin talebi olan konteyner, Vali Aydoğdu'nun talimatlarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kurulumu yapılarak teslim edildi.

Bundan sonra işlerini daha kolay halledebileceğini ifade eden Dilber Çataltepe, mutluluğunu belirterek Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Dilber Çataltepe'ye komşuları da hayırlı olsun ziyaretinde bulunmayı ihmal etmedi.