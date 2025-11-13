DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de Yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'in Midyat ilçesinde yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında tarihi Estel Hanı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, DİKA Genel Sekreteri Aykut Anıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ticaret ve Sanayi odalarının başkanları ile il genel meclis başkanları katıldı.

Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, DİKA tarafından yürütülen analiz, planlama çalışmaları, destekleme faaliyetleri ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

DİKA tarafından bu yıl yürütülen projeler hakkında bilgi veren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Batman'da yürütülen bir güdümlü proje tamamlanmış olup, Siirt ve Şırnak illerinde yürütülecek iki güdümlü proje için Bakanlık onayı beklenmektedir. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Bakanlığa iletilen 12 projeden 9'u, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ise 1 proje destek almaya hak kazanmıştır. Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Mardin'de 2, Şırnak'ta 1 üretim tesisinin yapımı tamamlanmıştır."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücüsü olduğu Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında 5 geçim kaynağı tesisinin bu yıl tamamlanarak faaliyete geçtiğini belirten Akkoyun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın 2025 yılı başvuru döneminin sonuçlandığını ifade etti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"2026 yılı uygulamaları kapsamında bölgemizdeki 4 ilin her biri için 4 yatırım konusu belirlemek için süreç DİKA koordinasyonunda başlatılmıştır. Bölgemizdeki ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölge müdürlükleri, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teklifler toplanmaktadır. Yatırım konuları yönetim kurulumuz tarafından belirlenerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır."