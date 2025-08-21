DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Hasankeyf'te Yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli illerin vali ve belediye başkanları katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın ev sahipliğinde Batman Üniversitesi (BÜ) Hasankeyf Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Şırnak Valisi Birol Ekici, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının Hasankeyf'te düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canalp, alınacak kararların bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

