Dijitalpark Teknokent, 2025'te 31 Milyon Dolar İhracat Hedefliyor

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, 2025 yılında ihracat rakamlarının 31 milyon doların üzerine çıktığını belirterek, "Son 3 yılda özellikle ihracatta önemli sıçrama yaptık. Bu süreçte 75 milyon dolara yakın bir ihracat gelirine ulaşmış durumdayız ve bu hızla artmaya devam ediyor." dedi.

Tahsin Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dijitalpark Teknokent'in Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesinin ortaklaşa kurduğu teknoloji ekosistemi olduğunu söyledi.

İstanbul'da iki ( Çekmeköy ve Ataşehir), bir de Rize'de olmak üzere toplam üç yerleşkede hizmet verdiklerini anlatan Engin, Türkiye'nin en genç ve dinamik teknokentlerden biri olduklarının altını çizdi.

Engin, teknokent ekosistemine bakıldığında devletin uyguladığı muafiyetlerin neredeyse hepsinde aynı olduğunu belirterek, "Fiziki imkanlar açısından özellikle bazı teknokentler öne çıkıyor. Şunu gururla söylemek isterim ki lokasyon, teknolojik altyapı ve fiziki mekanlar açısından Türkiye'nin en nadide teknokentlerinden biriyiz." şeklinde konuştu.

"4 bin AR-GE personeline istihdam sağlayan bacasız bir fabrikayız"

Kendilerini öne çıkaran en önemli özelliklerden birinin bünyelerinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi olduğunun altını çizen Engin, bu ofisin olanaklarının üniversitelerin akademisyenlerine ve teknokentte faaliyet gösteren erken aşamadan ölçekli firmalara kadar bütün firmalara her boyutta uçtan uca hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Engin, "Sadece 4 yaşında olmamıza rağmen 400'e yaklaşan çeşitli ölçekte firmaya ve 4 bin AR-GE personeline istihdam sağlayan bacasız bir fabrikayız. Ülkemiz adına da gurur verici bir katkı yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

2025'te 31 milyon dolardan fazla ihracat

Engin, 2025 yılında toplamda 200 milyon dolarlık bir ciroya ulaştıklarının altını çizerek, cironun çok önemli bir parametre olmakla birlikte aslında teknokent ekosisteminin performans endeksinde asıl parametrenin ihracat rakamları olduğunu söyledi.

2025 yılında ihracat rakamlarının 31 milyon doların üzerine çıktığını vurgulayan Engin, "Son 3 yılda özellikle ihracatta önemli sıçrama yaptık. Bu süreçte 75 milyon dolara yakın bir ihracat gelirine ulaşmış durumdayız ve bu hızla artmaya devam ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl yıllık bazda 50 milyon dolara ulaşabiliriz." dedi.

Çekmeköy'e 2 milyar TL'lik dev yatırım

Çekmeköy'deki yerleşkeye dair detaylar da veren Engin, "İçinde bulunduğumuz bu alan aslında yeşil sertifikalarla donatılmış. Toplamda 7 bina olarak planlanmıştır. Bu binalardan 2 tanesini şu anda yaptık. Birini 2 yıl önce devreye almıştık, birini de inşallah mayıs ayında hizmete açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Engin, Çekmeköy yerleşkelerine bugüne kadar 2 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çok büyük bir rakam. Bina yapmak hem maliyetli hem de zaman alan bir süreç. Şu anda 32 bin metrekare kapalı alana sahip Ataşehir yerleşkemiz ve 24 bin metrekare alana sahip Çekmeköy yerleşkemiz olarak toplamda önemli bir metrajda ekosisteme hizmet veriyoruz."

Engin, FinTek ekosisteminin en güçlü teknokenti olduklarını belirterek, Türkiye'nin 2. FinTek unicorn adayının kendi bünyelerinde olduğunu ve söz konusu şirketin ABD'de yatırım turundan olumlu sonuç alarak döndüğünü söyledi.