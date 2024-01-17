Üye Girişi
Haberler

Didim'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Didim'de tekne ile denize açılan ve 4 gün sonra Yunanistan'ın Samos Adası'nda cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi, Türkiye'ye getirilerek Denizli'de defnedildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinden tekne ile denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 4 gün sonra Yunanistan'ın Samos Adası sahilinde cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın (47) cenazesi, Türkiye'ye getirilip, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

?Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, 13 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan 'FBR' isimli teknesi ile denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı. Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları sürerken, 17 Aralık'ta Yunanistan'ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu yönünde bilgi geldi. Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya, Samos Adası'na gitti, hastane morguna kaldırılan cesedi teşhis ederek ağabeyine ait olduğunu belirledi.

'DÜŞÜP, BOĞULDU' ŞÜPHESİ

Tekneden düşüp boğulmuş olabileceği değerlendirilen Yasin Cinkaya'nın cenazesi, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi. Cinkaya için bugün memleketi Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere Cinkaya'nın babası İbrahim Cinkaya, annesi Halime Cinkaya, kardeşi Yavuz Cinkaya, eşi Yasemin Cinkaya, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cinkaya'nın tabutunun üzerine Türk bayrağı serildi. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Cinkaya'nın cenazesi, Gümüşler Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Denizli Türkiye Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Alper Gezeravcı nereden uzaya gidecek? Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Alper Gezeravcı uzaya gitti mi? Türk astronot ne zaman, saat kaçta gidecek? Alper Gezeravcı kimdir, nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri! Alper Gezeravcı ne mezunu? MHP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI | 2024 MHP belediye başkan adayları listesi! MHP Uşak belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Uşak adayı açıklandı mı, kim oldu? MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? Gaddar oyuncuları kimler, konusu ne? Gaddar dizisi nerede çekiliyor? ANTALYASPOR – PENDİKSPOR CANLI: Antalyaspor – Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Pendikspor canlı yayın linki! BAŞAKŞEHİR – BOLUSPOR CANLI: Başakşehir – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Boluspor canlı yayın linki! Başakşehir - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir - Boluspor maçı nereden izlenir? Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye ne zaman, hangi tarihte uzaya gidecek? Protein yüksekliği neden olur? Protein neden yüksek çıkar, nasıl geçer? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE | GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 17 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title