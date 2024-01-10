Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi. Karakoç, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Karakoç, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy veren Karakoç, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor" adlı fotoğrafını seçti.
Karakoç, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler Arasında", "Spor" kategorisinde de Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı karesini tercih etti.