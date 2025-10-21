Dicle Üniversitesi'nde Yenilenen Bilgisayar Laboratuvarı Açılışı Yapıldı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) yenilenen bilgisayar laboratuvarı düzenlenen törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda (MYO) "Modern Altyapı, Güçlü Eğitim" temasıyla yenilenen bilgisayar laboratuvarının açılışı için yapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitenin eğitim altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturulduğunu belirtti.

Eronat, teknolojiye yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin en güncel donanımlarla eğitim alması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.

Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Öz de laboratuvarın öğrencilere yalnızca teknik beceri kazandırmakla kalmayıp, onlara dijital dönüşüme uyum sağlayacak yenilikçi bir eğitim ortamı da sunduğunu dile getirdi.

Öz, "Bu laboratuvar, öğrencilerimizin bilişim alanında yetkin bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise üniversite ve sanayi iş birliğinin bölgesel kalkınma için önemine dikkat çekerek, iş dünyasının nitelikli bilişim uzmanlarına olan ihtiyacını dile getirdi.

Açılışın ardından katılımcılar laboratuvarı gezdi.

Törene, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.