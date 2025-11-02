Haberler

İstanbul Maratonu İçin Yol Kapatmaları

Güncelleme:
İSTANBUL'da bugün düzenlenecek İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kademeli olarak kapatılan güzergahlar için sürücülere alternatif rotalar oluşturuldu.

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı duyuruda, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton güzergahları ve bağlantılı birçok noktanın program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını bildirmişti. Kapanan yollara karşılık alternatif güzergahlar da valilik tarafından paylaşıldı.

Saat 03.00'te kapatılan yollar arasında;

Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı'nın D-100 katılımları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları yer aldı.

Valilik tarafından oluşturulan alternatif yollar kapsamında;

Büyükdere - Balmumcu / Levent - Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan - Ataşehir - Çamlıca aksı, Yıldız Posta - Esentepe yönü, Beşiktaş yönü ve Sarıyer istikameti mecburi yönlendirme noktaları olarak belirlendi.

Saat 06.00'da trafiğe kapanacak güzergahlar ise şöyle sıralandı:

Rauf Orbay Caddesi'nin Florya ve Yenikapı yönleri, Sahil Kennedy Caddesi'nin Unkapanı-Bakırköy arası, Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu), Galata Köprüsü (iki yönlü), Avrasya Tüneli (çift yönlü), Havuzlu Kavşak alt geçidi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresindeki tüm bağlantı yolları.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise:

Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
