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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda izin verilmeyen bölgede ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve daha sonra tankerde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gemi kaptanları ve sahiplerine Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgede mayın tehlikesi bulunduğu hatırlatılarak, izin verilmeyen rotaların kullanılması halinde meydana gelebilecek hasarlardan kendilerinin sorumlu olacağı vurgulandı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.???????

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA