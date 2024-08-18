Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, trafo merkeziyle elektrik kesintilerinin sona ereceğini açıkladı

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, trafo merkezinin faaliyete geçmesiyle bölgede yaşanan elektrik kesintileri veya arızalardan kaynaklı olumsuzlukların tarih olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulupınar, dün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşme gerçekleştirdi.

Trafo merkezinin faaliyete geçmesiyle ihtiyaçları olan elektriği doğrudan ulusal hat üzerinden alacaklarını bildiren Ulupınar, "Böylelikle Çaycuma üzerinden gelen enerjiye ihtiyacımız olmayacak ve o bölgede yaşanan kesintiler veya arızalardan dolayı yaşanan olumsuzluklar tarih olacak. Sayın Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.