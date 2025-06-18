Devlet Korumasındaki Çocuklar için Yaza Merhaba Şenliği Düzenlendi

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İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yaza Merhaba Şenliği', devlet koruması altında bulunan çocukların eğlenmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, devlet koruması ve bakımı altında bulunan çocuklara yönelik "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında korunma ve bakım altında bulunan çocukların hem eğlenmesi hem de sosyal gelişimlerine katkı sunması amacıyla organize edilen şenlik, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde, Okçular Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 450 çocuk, gün boyunca çeşitli aktiviteler yaptı.

Şenlik alanında kurulan 18 farklı oyun grubu, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, geleneksel okçuluk deneyimi ile kültürel miras konusunda farkındalık oluşturuldu.

Şenlik kapsamında düzenlenen çeşitli spor etkinlikleri, atölyeler ve interaktif oyunlarla çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif bir gün geçirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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