Deva Partili Şahin: Türkiye Yolsuzluk Algısında 124. Sıraya Geriledi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2025 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 124. sıraya gerilediğini ve puanının 31'e düştüğünü belirterek şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

Şahin, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2025 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, Türkiye'nin yolsuzluk algısı sıralamasında 124. sıraya gerilediğini ve ülke puanının 31'e düştüğünü belirterek, bunun kamu sektörüne duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını gösterdiğini ifade etti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye yolsuzluk algısında 124. sıraya geriledi, puanımız 31'e düştü. Bu, vatandaşımızın gözünde kamu sektörünün güvenilirliğinin ne kadar sarsıldığını gösteriyor. Bir yılda 17 basamak, son 10 yılda 19 puan kaybettik. Aynı puanı aldığımız ülkeler Cibuti, Moğolistan, Nijer, Özbekistan... Bölgesel ortalamanın bile altında kaldık."

Vatandaşımız geçim derdiyle, ekmek parasıyla boğuşurken kamu sektöründe yolsuzluk algısı bu seviyeye çıkıyorsa; ekonomi de güven de sarsılıyor, hukuk devleti zedeleniyor. Rapor da açıkça söylüyor; demokratik gerileme, kurumsal kırılganlık ve patronaj ağları yolsuzluğu derinleştiriyor.

Şeffaflık yasası çıksın, siyasi etik kuralları netleşsin, bağımsız denetim mekanizmaları güçlensin. Hesap verebilirlik olmadan bu ülke ileri gidemez. Yeter artık! Vatandaşın hakkı temiz yönetimdir, adalettir, güvendir."