Haberler

DEVA Partisi Sözcüsü Kısacık'tan SPK'ya fon tasfiyesi tepkisi: "Yatırımcıların korunması için neden bugüne kadar beklendi?"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Sözcüsü Kısacık'tan SPK'ya fon tasfiyesi tepkisi: 'Yatırımcıların korunması için neden bugüne kadar beklendi?'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesi kararını eleştirerek, yatırımcıların zarar görmeden önce tedbir alınması gerektiğini belirtti. Kısacık, özellikle para piyasası fonlarındaki ödemelerin gecikmesi halinde zincirleme ödeme krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesi kararını eleştirerek, yatırımcıların zarar görmeden önce tedbir alınması gerektiğini belirtti. Kısacık, özellikle para piyasası fonlarındaki ödemelerin gecikmesi halinde zincirleme ödeme krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, SPK'nın yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların görevinin sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit etmek olduğunu belirten Kısacık, "SPK, yatırımcıların hak ve yararlarını korumak gerekçesiyle yedi portföy yönetim şirketinin bazı fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Peki yatırımcıların korunması için neden bugüne kadar beklendi? Düzenleyici ve denetleyici kurumların görevi, sorun büyüdükten sonra müdahale etmek değil; riski önceden görmek ve yatırımcı zarar görmeden tedbir almaktır" dedi.

SPK'nın yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyuna açıklama yapmamasını da eleştiren Kısacık, "Risk derecesi 2 olan fonlar riskli ve ödenemez duruma gelmişken SPK ne yapıyordu? Bu fonların durumunun farkına varılmadı mı? Neden bugüne kadar beklendi ve neden bir önlem alınmadı? En önemlisi de SPK şu ana kadar neden bir açıklama yapmadı? Yüz binlerce yatırımcı şu anda bir açıklama ve bu sorulara yanıt bekliyor" ifadelerini kullandı.

Tasfiye edilecek fonların önemli bölümünün para piyasası fonlarından oluştuğunu belirten Kısacık, bu fonlardaki ödemelerin gecikmesinin piyasada yeni bir soruna yol açabileceğini ifade etti.

Kısacık, "Özellikle para piyasası fonlarındaki ödemeler bir an önce tamamlanmazsa, piyasada ayrı bir zincirleme ödeme krizi oluşabilir. Bu nedenle likit fonlarını bir an önce çözmek gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
İki takımda da oynayan Pascal Nouma, Beşiktaş-Marsilya maçının kazananını tahmin etti

Ülkesini değil Beşiktaş'ı seçti
Eğitim-İş'in üniversite öğrencileri anketinden çarpıcı sonuç! Yüzde 68'i yurt dışına yerleşmeyi planlıyor

Üniversiteliler anketi cevapladı! 10 gençten 7'si aynı planda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! O pist yarın hizmete giriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

Yeğeninden Kadir İnanır'la ilgili ortalığı karıştıracak sözler

Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak

Erdoğan'ın başdanışmanı, Öcalan'a verilen görevi ilk kez açıkladı