DEVA Partisi'nden Buğday Fiyatlarına Tepki

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, buğdayın kilosu için açıklanan 13 lira 50 kuruş fiyatın buğday üreticisi çiftçilerin beklentisinin altında kaldığını belirterek "Açıklanan fiyat çiftçilerimiz için tam bir hayal kırıklığıdır. İktidarı stratejik bir ürün olan buğdayın üretiminin sürdürülebilirliği konusunda çiftçimize destek vermeye çağırıyorum. Özellikle bu sene hem zirai dondan dolayı hem de kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin desteklenmesi gereken bir yıldır. Bu yıl yok yılıdır. Çiftçilerimiz zor durumdadır. Bir de çiftçilerimize iktidar darbe vurmamalıdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı buğday alım fiyatlarına tepki gösterdi.

Kısacık, şunları kaydetti:

Açıklanan fiyat Tarım ve Orman Bakanlığı için utanç vericidir

"Açıklanan fiyat ne yazık ki çiftçinin üretim maliyetlerinin altında kalmaktadır. Buğday üretiminde mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, sulama ve işçilik gibi girdi maliyetlerinde son bir yılda ortalama yüzde 40 ile yüzde 60 oranında artış yaşanmıştır. Bu gerçek ortadayken, açıklanan 13,50 TL'lik fiyat çiftçinin zarar etmesine neden olmakta, hatta birçok üreticiyi toprağını ekmemeye itmektedir. Bu fiyat çiftçilerimiz için hayal kırıklığıdır. Bunu Tarım Bakanlığı da çok iyi biliyor ki buğday alım fiyatlarını sosyal medya üzerinden sadece bir basın açıklamasıyla geçiştirdiler. Tarım Bakanı bir basın toplantısıyla çıkıp çiftçimizin gözünün içine baka baka veya basın mensuplarının gözünün içine baka baka buğday alım fiyatımız şudur diyemedi. Bu bile Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı fiyatın arkasında durmadığını, bu fiyatı açıklamaktan utanç duyduğunu, çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını veremediklerinin mahcubiyetini göstermektedir. Eğer bu fiyat çiftçimiz için uygun olsaydı, son kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız müjde olarak açıklardı."

Çiftçi alın terinin ve emeğinin karşılığını alamıyor

Kısacık, açıklanan 13,50 lira fiyatın Tarım ve Orman Bakanlığı için utanç verici olduğunu belirterek, "Buğdayın taban fiyat 13,5 olarak açıklandı. Ama şu anda Çukurova'da buğdayı 13,50 TL'ye alan bir tüccar yoktur. Tüccarda fiyat 12,5 liradır. Çiftçimizin bir kilogram buğday ile kahvehanede bir bardak çay içememektedir. Şu anda bir litre mazot 46-47 liradır Çiftçimiz bir kilo buğdayla bir litre mazotu alamamaktadır. Çaydan ve mazottan vazgeçtim. Çiftçimiz bir markete gitse, çocuğuna bir kilo buğday ile bir sakız alamıyor. Çiftçimizin geldiği hal budur" dedi.

Tarım biterse ülkemiz nefessiz kalır!

Kısacık, fiyatların revize edilmemesi ve çiftçiye sahip çıkılmaması halinde sadece buğday üretiminin değil gıda güvenliğinden ekonomiye kadar farklı alanlarda Türkiye'nin olumsuz yönde etkileneceğine dikkati çekerek, "İktidarı stratejik bir ürün olan buğdayın üretiminin sürdürülebilirliği konusunda çiftçimize destek vermeye çağırıyorum. Özellikle bu sene hem zirai dondan dolayı hem de kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin desteklenmesi gereken bir yıldır. Bu yıl yok yılıdır. Çiftçilerimiz zor durumdadır. Bir de çiftçilerimize iktidar darbe vurmamalıdır. Aksi halde çiftçimiz her gün üretimden daha da kopar, tarlasını terk eder. Çiftçilerimizin üretimden kopması ise ülkemizin dışa bağımlılığını arttırmakta, ithalat kapılarını aralamakta ve döviz kaybına yol açmaktadır. Üstelik bu durum sadece çiftçiyi değil, tüketiciyi de doğrudan etkilemekte, sofradaki ekmeğin fiyatı yükselmekte, dar gelirli vatandaş daha da zor durumda kalmaktadır. Çiftçi desteklenmezse tarım biter. Tarım biterse ülke nefessiz kalır. Tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen bir Türkiye ideali ancak çiftçinin emeğinin hakkını almasıyla mümkündür. Bu nedenle, buğday taban fiyatı revize edilmeli. Gerçek üretim maliyetleri dikkate alınarak çiftçinin yüzünü güldürecek adımlar atılmalıdır" dedi.