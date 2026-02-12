Deva Partili Kaya'dan Doğal Gaz Faturalarındaki Fahiş Artışlara Battaniyeli Protesto: "Vatandaşın Belini Büken Bu Fahiş Artışlara Artık Son Verin"

(TBMM) - DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM'de doğal gaz faturalarındaki fahiş artışlara dikkat çekmek için battaniyeyle basın toplantısı düzenledi. Gazianteplilerin yüksek doğal gaz faturaları nedeniyle evlerinde soğukta battaniyeye sarılarak oturduğunu belirten Kaya, "Gaziantep'te evler ısınmıyor ama kapıya bırakılan faturalar cep yakıyor. Vatandaşın belini büken bu fahiş artışlara artık son verin" dedi.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Ertuğrul Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına doğal gaz faturalarındaki fahiş artışları ve vatandaşın geçim derdini protesto etmek için battaniyeye sarılarak çıktı. Basın toplantısını omuzunda battaniye ile yapan Kaya, Gaziantep başta olmak üzeri Türkiye'deki tüm dar gelirli ailelerin kışı zor şartlar altında geçirdiğine dikkat çekti.

"Gaziantep'te evler ısınmıyor ama kapıya bırakılan faturalar cep yakıyor"

Kaya, "Buraya bugün battaniye ile niye çıktım? Çünkü hemşehrilerim de Gaziantep'te evlerinde böyle oturuyorlar. Adıyamanlı, Karslı, Edirneli hemşehrilerim evlerinde böyle oturmak mecburiyetindeler. Gelen doğalgaz faturaları yine Gazianteplilerin belini büktü, vatandaşlarımızın cebine ateş düşürdü. Gaziantep'te evler ısınmıyor ama kapıya bırakılan faturalar cep yakıyor" diye konuştu. Bir yıl önce düzenlediği basın toplantısında aynı sorunu gündeme getirdiğini hatırlatan Kaya, geçen süre zarfında hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Kaya'da iktidara: "Döviz kurunu siz patlattınız, enflasyonu siz fırlattınız"

Vatandaşın fatura ödememek için kombiyi kapatıp aile büyüklerinin evlerine gittiğini dile getiren Kaya, hükümeti şu sözlerle eleştirdi:

"20 bin lira maaş alan emekli, 28 bin lira ile ev geçindirmeye çalışan işçi; 5, 6, 7 bin liralık faturayı nasıl ödesin? Babalar, masraf katlanmasın diye eşini çocuğunu kayınvalidesine, babaannesine gönderip evde tek başına battaniyeyle oturuyor. Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Ne hale getirdiniz bu milleti."

Hükümetin faturaların altına düştüğü "yarısı bizden" notunu eleştiren Kaya, bu durumun bir "lütuf" gibi sunulmasına tepki göstererek, "Döviz kurunu siz patlattınız, enflasyonu siz fırlattınız. Madem faturanın altına not düşüyorsunuz; o zaman vatandaş araba alırken ödediği iki araba parasını, benzin alırken ödediği yüzde 43 vergiyi de yazın. Yazamazsınız çünkü vatandaşımıza hakikati söylemiyorsunuz" dedi.

Ekonomik tablonun DEVA Partisi kadrolarıyla düzeleceğini savunan Ertuğrul Kaya, "Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde, işleri 6 ayda rayına koyar, 2 yılda da enflasyonun kökünü kazırız. İş bilenin, kılıç kuşananın" diyerek sözlerini noktaladı.