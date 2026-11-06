DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Antalya'nın potansiyelinin umut verdiğini söyledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'nın turizm, tarım ve sanayi alanlarındaki potansiyelinin Türkiye için umut verdiğini belirterek, kentin doğru politikalarla çok daha güçlü bir ekonomik konuma ulaşabileceğini söyledi.

Babacan, Forum X platformunun Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği "Türkiye Ekonomisinde Çıkış Yolu: Finansal İstikrar, Makro Dengeler ve Yatırım İklimi" başlıklı buluşmada yaptığı konuşmada, sanayi, turizm ve tarımla uğraşan kesimlerde genel bir umutsuzluk olduğunu ifade etti.

Dünyada 100'den fazla ülkeye gittiğini belirten Babacan, Antalya'nın coğrafi konumu, tarım ve turizm imkanlarının Türkiye'nin geleceğine ilişkin umutlarını artırdığını kaydetti.

Antalya'nın yalnızca belediyecilik açısından değil, sahip olduğu ekonomik ve sosyal imkanlarla da büyük bir şehir olduğunu vurgulayan Babacan, "Antalya turizmi, tarım ve sanayisiyle büyük bir şehir. Bu boyutta bir şehri Avrupa'nın Akdeniz kıyısına taşıyın, Avrupa'nın en büyük ve en zengin şehirlerinden biri olur." dedi.

Türkiye'de turizm denildiğinde akla ilk Antalya'nın geldiğini ifade eden Babacan, kentin COP31'e ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Antalya'nın daha önce G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Babacan, başbakan yardımcılığı döneminde zirvenin Türkiye'de düzenlenmesi için yürütülen çalışmalarda görev aldığını anlattı.

G20'nin yalnızca gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkelerin de küresel karar alma süreçlerinde yer alması açısından önemli olduğunu vurgulayan Babacan, Antalya'daki zirveye Batılı ülkelerin yanı sıra Hindistan, Çin ve Rusya liderlerinin de katıldığını söyledi.

Forum X Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu da Antalya'nın güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi için doğru kararlar, işbirliği ve sürekliliğin önem taşıdığını söyledi.

Platform olarak bilgi ve deneyimleriyle bu sürece katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Hacıarifoğlu, Antalya'nın geleceğinin Türkiye'den ve dünyadan bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA