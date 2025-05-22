DEVA Partisi Esnaf ve Gıda Sektörünü Masaya Yatırdı

DEVA Partisi Esnaf ve Gıda Sektörünü Masaya Yatırdı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen oda başkanları ile bir araya gelerek esnaf ve gıda sektörünün sorunlarını ele aldı ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen oda başkanlarını ağırladı. Görüşmede, esnafın ve gıda sektörünün karşılaştığı sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri üzerinde de istişarelerde bulunuldu.

Babacan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel merkezimizde birçok ilden gelen oda başkanlarımızı ağırladık. Esnafımızın, gıda sektörünün sorunlarını dinledik, çözümleri konuştuk. Ziyaretleri için tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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