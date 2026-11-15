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DEVA Genel Başkanı Babacan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Lefkoşa'da görüştü

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DEVA Genel Başkanı Babacan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Lefkoşa'da görüştü
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmede BM süreci ve ekonomideki gelişmeler ele alınırken Babacan, nazik kabulleri için Erhürman'a teşekkür etti.

(LEFKOŞA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) süreci ve ekonomideki gelişmeler ele alındı.

Babacan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler süreci ve ekonomideki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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