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Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Bahama bayraklı 'JSD 6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne yöneldi. Gemi, Romanya'daki doğal gaz boru hattı çalışmalarında kullanılacak.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen derin deniz boru döşeme gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İtalya'dan Romanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD 6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, saat 11.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazı geçişi sırasında 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-20', römorkörleri eşlik etti. Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Öte yandan geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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