DEREYE GİREN HASAN, BOĞULDU - Haberler

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, Kille deresine giren Hasan Orkide (12), boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepsut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Kille deresine girdi. Hasan Orkide'nin sudan çıkmaması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Beldiyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankurtaran ve Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile AFAD görevlileri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Orkide'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu öğrencisi Hasan Orkide'nin cansız bedeni, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel