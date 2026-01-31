Haberler

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI- Depremde ahırı yıkılan küçükbaş yetiştiricisi devlet desteğiyle üretime döndü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde ahırı yıkılan Adem Arslan, devlet desteği ile yeni keçilere ve çadır ahıra kavuştu. Tarım ve Orman Müdürlüğü, depremden etkilenen üreticilere destek vererek yeniden üretime dönmelerine yardımcı oldu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ahırındaki 5 keçisi telef olan 40 yaşındaki Adem Arslan, devlet desteğiyle yeni küçükbaşlarına kavuştu.

Yukarıkarderesi köyünde 15 yıldır küçükbaş yetiştiriciliği yapan evli ve 4 çocuk babası Arslan, 6 Şubat 2023'teki depreme evinde yakalandı.

Ailesiyle dışarı çıkmayı başaran Arslan'ın evi ağır hasar aldı, yıkılan ahırındaki 5 keçisi telef oldu.

Arslan'ın yeniden üretime dönmesi için Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü devreye girdi.

Müdürlük ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında temin edilen 5 keçiyi afetzede hayvancıya ulaştırdı.

Destek kapsamında Arslan'ın yıkılan ahırının yerine 200 metrekarelik çadır ahır kuruldu.

"Allah devletimizden razı olsun"

Adem Arslan, AA muhabirine, afetin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zararını incelediğini söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Arslan, "Telef olan hayvanların yerine yenisini verdiler, yıkılan ahırın yerine güzel bir çadır kurdular. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdem Saçmalıoğlu da Bakanlığın depremzede zarar gören üreticiyi destekleyerek yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
