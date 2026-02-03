6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremden sonra İzmir'de yeni hayat kuran Alvanoğlu ailesi, Hatay'a dönecekleri günün hayalini kuruyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da çalıştığı kebapçı dükkanı ile evi zarar gören Bedi Alvanoğlu ve ailesi, depremin ardından İzmir'de yeni bir hayat kursalar da memleket özlemi yaşıyor.

Ailesiyle birlikte Antakya ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 47 yaşındaki Bedi Alvanoğlu'nun evi "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde ağır hasar gördü. Çalıştığı kebapçı yıkılan Alvanoğlu, depremden 15 gün sonra yaşadığı şehri değiştirdi.

Bir tanıdığının önerisiyle İzmir'e gelen Alvanoğlu, Buca'da kebapçı açtı. Oğlu 23 yaşındaki Toprak ile ızgaranın başına geçen Alvanoğlu, eşinin de desteğiyle memleketi Hatay'ın lezzetlerini İzmirlilere sunuyor.

"Aç olmayan bile gelip yardım etsin diye yemek yedi"

Bedi Alvanoğlu, AA muhabirine, depremin yaşamında dönüm noktası olduğunu söyledi.

Deprem anını hala unutamadığını belirten Alvanoğlu, "Sanki bir rüyaymış gibi. Boğuk bir ses. Birden yataktan fırladım. Çocuklarımı dışarı çıkardım. Her şey yıkılıyor. Çaresizlik ve soğuk. Allah kimseye yaşatmasın. Çok acı bir olay." dedi.

Alvanoğlu, İzmir halkının depremden bu yana kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Herkes gerektiğinden fazla yardım etti. Aç olmayan insan bile yemek yedi, sırf yardım etsin diye. Allah herkesten razı olsun. İşte Türkiye budur. Biz Hatay'da acıyı yaşadık ama bizimle birlikte, Türkiye'nin her yerinde bu acıyı insanlar yaşadı. Şimdi buradayız. Ailemleyiz. Eşim normalde ev hanımı ama o da burada iş kadını, oğlum usta oldu." diye konuştu.

"Memleketsiz olmaz"

Alvanoğlu, depremin ardından devlet kurumlarının zarar gören kentleri ayağa kaldırmak için seferber olduğunu anlattı.

Hatay'da yapılan çalışmaları da yakından takip ettiğini kaydeden Alvanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evler yapılıyor. Tekrar ayağa kalkacak. Biz büyük bir devletiz. Üstesinden de geleceğiz, geldik de sayılır. İlla ki döneceğiz. Hatay'sız yapamam. Birkaç sene daha... Oğlumu usta yaptık. Sonra o kalır, ben giderim memlekete. Memleketsiz olmaz." diye konuştu.

"İnsan evlerinin yapıldığını görünce mutlu oluyor"

Çimen Alvanoğlu da İzmir'in kendisine ve ailesine ikinci bir yuva olduğunu anlattı.

İzmirlilerin kendilerine çok sıcak davrandığını belirten Alvanoğlu, "İş kurduk, ailecek çalışıyoruz. Çok şükür Allah'a, kendimize bir düzen kurduk. Allah bir daha yaşatmasın diyorum, tek dileğim bu." dedi.

Alvanoğlu, anne, babası ve kardeşlerinin Hatay'da yaşamaya devam ettiğini belirterek, tatillerde gittiği memleketine doyamadığını dile getirdi.

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için devletin seferber olduğunu söyleyen Alvanoğlu, "İnsan evlerinin yapıldığını görünce mutlu oluyor. Acı da çekiyorsun eski halini düşündükçe. Bizim Antakya'mız, Harbiye'miz çok güzeldi. Komşularım, akrabalarım öldü. Evimi, komşumu ve oranın havasını özledim. İlerleyen yıllarda dönmek isterim. İnsan, memleketini bırakmak istemez." ifadelerini kullandı.