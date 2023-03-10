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Depremin Vurduğu Suriye'de Evsiz Kalan Halk Yaşamlarını Çadırlarda Sürdürüyor

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Depremin Vurduğu Suriye'de Evsiz Kalan Halk Yaşamlarını Çadırlarda Sürdürüyor

JABLEH, 10 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin Lazkiye vilayetine bağlı Jableh kentinde kurulan bir çadır kentteki depremzede çocuklar, 9 Mart 2023. Son verilere göre, 6 Şubat'ta Suriye ve Türkiye'yi sarsan depremler ve ardından meydana gelen şiddetli artçılar, iki ülkede 51.

JABLEH, 10 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin Lazkiye vilayetine bağlı Jableh kentinde kurulan bir çadır kentteki depremzede çocuklar, 9 Mart 2023.

Son verilere göre, 6 Şubat'ta Suriye ve Türkiye'yi sarsan depremler ve ardından meydana gelen şiddetli artçılar, iki ülkede 51.000'den fazla kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin çadırlarda yaşamak zorunda kalmasına neden oldu. Suriye'de depremlerden en az 8,8 milyon kişi etkilendi. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Xinhua / Güncel

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