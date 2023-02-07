Depremin ardından fırsatçılar Gaziantep'te sahneye çıktı! Ekmeği 14 liraya satıyorlar

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından fırsatçılar Gaziantep'te sahneye çıktı. Hasarın büyük olduğu şehirde bir fırında çekilen görüntüler pes dedirtti. Bir kadının "Ekmek kaç para?" sorusuna, fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi. Vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu.İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

EKMEĞİ 14 LİRAYA SATIYOR

Depremin ardından fırsatçılar çok geçmeden sahneye çıktı. Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler, pes dedirtti. Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen bir kadın, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi.

"14 LİRAYA EKMEK Mİ OLUR YA"

Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti.

10 ŞEHİRDE FIRINLAR ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklamada, depremin vurduğu 10 şehirde vatandaşların fırınlardan ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alabileceğini söylemişti. Oktay, "Tüm illerimizde normal aşevleri, beslenme merkezleri kuruldu. Kızılay başkanlığında beslenme hizmet grubumuz, bakanlarımızın koordinasyonunda, mülki idarenin fiilen yürütmesinde beslenme faaliyetleri devam etmekte. 10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımızı ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla." ifadelerini kullanmıştı.