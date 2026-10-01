Depremde iki dükkanı yıkılan kadın girişimci 5 şube açıp 40 kadına istihdam sağladı

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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde unlu mamuller sattığı iki dükkanının yıkılmasıyla üretimini prefabrik çarşıya taşıyan Mehtap Gümüş, zamanla sayısını 5'e çıkardığı şubelerinde 40 kadına istihdam sağlıyor.

Evli ve dört çocuk annesi Gümüş, 2009'da aşçılık yaptığı otelde görevine son verilmesinin ardından kendi işini kurmaya karar verdi.

Merkez Antakya ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde kiraladığı 20 metrekarelik dükkanda unlu mamuller ile içli köfte ve gözleme satmaya başlayan Gümüş, işini büyütüp Sümerler Mahallesi'nde ikinci şubesini açtı.

Gümüş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde işletmelerinin yıkılması nedeniyle zor günler yaşadı.

Pes etmeyen Gümüş, Hatay Valiliğince afetzede esnafın desteklenmesi için Kuzeytepe Mahallesi'nde kurulan prefabrik çarşıda tahsis edilen dükkanda börek ve unlu mamuller yapıp sattı.

Kazancını işine yatıran Gümüş, Antakya ilçesinde 3, Defne ilçesinde de 1 yeni iş yeri açıp şube sayısını 5'e çıkararak 40 kadına istihdam sağladı.

Azmi ve çalışkanlığı dolayısıyla Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" seçilen Gümüş, daha fazla hemcinsini iş hayatına kazandırmayı hedefliyor.

"Kadınlarla çalışmaktan mutluluk duyuyorum"

Mehtap Gümüş, oteldeki işine son verildiği gün aldığı kararın hayatını şekillendirdiğini söyledi.

Her şeyi yoluna koyduğu sırada yaşanan depremler nedeniyle iş hayatına sıfırdan başlamak zorunda kaldığını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Hanımlarla yola devam ediyoruz. Kadınlarla çalışmaktan mutluluk duyuyorum çünkü kimisi dul, kimisi çocuk okutuyor, kimisi kirada oturuyor. Şu an 40 kadın var yanımda. Beraber, omuz omuza üretmeye devam ediyoruz. Ben de ev hanımıydım, 'ya Allah' deyip işe başladım. Tüm kadınlar istedikten sonra başarabilir."

Gümüş, 5 şubede günde yaklaşık 200 kilogram hamur ürünü hazırlayıp yurt genelinde sattıklarını belirterek, "Asrın felaketini yaşadık, pes etmedim. Kesinlikle azimli olmak lazım." dedi.

Çalışanlardan 54 yaşındaki Gülcan Olgar, depremlerden sonra çalışmaya başladığını ve işini severek yaptığını anlattı.

Olgar, çalışmanın kendisine iyi geldiğini vurgulayarak, kazancıyla 4 oğlunun eğitim masraflarına katkıda bulunduğunu kaydetti.

43 yaşındaki Tülay Olgar ise unlu mamuller hazırlayarak 3 çocuğunu büyütmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA