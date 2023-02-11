Depremde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri Çanakkale'de defnedildi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri, Çanakkale merkez, Bayramiç ve Eceabat ilçelerinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri, Çanakkale merkez, Bayramiç ve Eceabat ilçelerinde toprağa verildi.

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan (31) ve 3 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Ali ile Duru Mercan için Bayramiç'in Evciler köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Bayramiç Jandarma Garnizon Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kaya, Belediye Başkan Vekili Ahmet Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Mercan ve ailesinin cenazeleri, Evciler Köyü Camisi önünde yapılan askeri tören ve kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Baba ve 3 yaşındaki kızı Eceabat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta çöken binada hayatını kaybeden Murat Cesur ve 3 yaşındaki kızı Lina için de Eceabat ilçesinde tören yapıldı.

Eceabat Merkez Camisi'ndeki törene, Cesur'un yakınları ve mesai arkadaşları ile Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Murat Cesur'un eşi Zeynep Cesur, enkazın altından yaralı kurtarılmıştı.

Anne ve oğlu için Çanakkale'de tören yapıldı

Hatay'da hayatını kaybeden ve İstanbul'da dün askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ'ün eşi Elifnur ve oğlu Ömür Ata Öğ için ise Çanakkale'de cenaze töreni düzenlendi.

Dumlupınar Camisi'ndeki törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Elifnur ve Ömür Ata Öğ'ün cenazeleri, Çanakkale Yeni Mezarlığı'na defnedildi.