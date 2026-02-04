Gaziantep'te 3 ev kadını deprem sonrası açtıkları börekçiyle hayata tutundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini ve yakınlarını kaybeden 3 girişimci kadın, açtıkları börekçi dükkanıyla depremin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Betül Murat (41), eltisi Öznur Murat (32) ile Emine Gürocak (59), yaşadıkları acıların ardından yeniden ayağa kalkmak için Ulus Caddesi'nde 9 metrekarelik bir dükkan kiralayarak börekçi açtı.

Hiçbir sermayeleri olmadan iş hayatına atılan kadınlar, yaptıkları sıkma, börek ve gözlemeyle müşterilerine hizmet veriyor.

Betül Murat, basın mensuplarına depremi İslahiye'de yaşadıklarını ve çok sayıda kayıp verdiklerini belirterek, 3 kadın olarak el ele verip çalıştıklarını söyledi.

İş yerinde çalışmaktan mutlu olduklarını ifade eden Murat, "Deprem sonrasında açtığımız iş yeriyle bir girişimde bulunmak, eşimize, evimize ve çocuklarımıza katkı sağlamak istedik. 6 Şubat çok acıydı, kayıplar verdik ama hayat devam ediyor. Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için ayakta kalmak zorundayız." diye konuştu.