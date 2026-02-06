Haberler

Depremde iş yeri yıkılan usta öğretici, TDV'nin "İyilik Atölyesi"nde mesleğine döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ve atölyesi yıkılan Nazife Yaman, Türkiye Diyanet Vakfı'nın İyilik Atölyesi'nde mesleğini yeniden icra ederek kayıplarının ardından hayata tutunmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evi ve atölyesi yıkılan dekoratif ev tekstili usta öğreticisi Nazife Yaman, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Ankara'daki İyilik Atölyesinde mesleğini yeniden icra ederek depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme yakalanan 55 yaşındaki 30 yıllık esnaf Yaman'ın yaşadığı ev ve atölyesi yıkıldı.

Nazife Yaman, enkazda kalan eşinin tedavisi için bir süre Sakarya'da kaldıktan sonra eşiyle Ankara'ya yerleşti.

Depremde eşinin ailesinden akrabaları ve atölyesindeki çalışanlarını kaybeden Yaman, yaşadığı kayıpların ardından yeniden hayata tutunmaya çalıştı.

Yaman, Ankara'daki bir yakınının tavsiyesiyle Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki İyilik Atölyeleri çalışmalarına katılarak mesleğini yeniden sürdürmeye başladı.

Deprem sırasında uyanık olmalarının olası bir facianın önüne geçtiğini belirten Yaman, AA muhabirine, şehir değişikliğinin ardından ilk etapta adaptasyon sorunu yaşadıklarını söyledi.

"Ben burada mutluyum"

İyilik Atölyesinde oda takımları, masa örtüleri gibi çeyiz ürünleri ürettiklerini anlatan Yaman, "Burada bildiğim işi yapmanın ve ortamın bana çok katkısı oldu. Hocalarım bıkmadan, usanmadan beni her gün dinlediler. Yeri geldi benimle beraber ağladılar. O süreçte çok sabırlı davrandılar. Deprem sadece bizim değil, herkesin imtihanıydı. Eğer hocalarımın imtihanı bensem, geçtiler bence." ifadelerini kullandı.

Yaman, gönüllü olmasına rağmen mesaili bir çalışan gibi atölyede bulunduğunu belirterek, "Ben o kadar dört elle yapıştım ki hocalarımla beraber girip aynı şekilde çıkmaya çalışıyordum. Biliyordum ki yaptığım ürünlerin birilerine bir yerde faydası olacak. Bu şekilde kendimi rahatlatmaya çabaladım. Bilgimin, birikimimin nereye gittiği çok önemli değil ama biliyorum ki sosyal projelerde kullanılıyor. Bir gün Afrika'ya kuyu da olabilir." diye konuştu.

Yeniden atölye kurmayı düşünmediğini dile getiren Yaman, "Yaşım zaten 55. 30 sene esnaflıktan sonra tekrar tutunmak zor. Tekrar baştan başlamanın gereği yok. Ben burada mutluyum. Bir yerlere dokunuyorum. Artık biz parasal kısmı aştık, gerek yok. Yaşıyoruz, 'Elhamdülillah' diyoruz. Yine burada devam edeceğim inşallah sağlığım el verdiği sürece." dedi.

"Onunla çalışmaktan çok mutluyuz"

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Dikiş Atölyesi sorumlusu Sevilay Akdoğan da gönüllülerle birlikte bağış yoluyla gelen ya da yürüttükleri projelerden elde edilen dantel ve kumaşlardan ürünler ürettiklerini, kadın giyimi üzerine dikiş dersleri verdiklerini anlattı.

Nazife Yaman'ın gönüllü olarak atölyede çalışmaya başladığı ilk dönemde depremin etkisinden henüz çıkamadığına dikkati çeken Akdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllardır aynı şehirde bir düzene sahip olmak, orada bir işletmesinin, çalışanlarının, kurulu bir düzeninin olması ve ertesi gün bunlardan hiçbir şeyin kalmaması çok kolay bir süreç olmuyordu onun için. Ama sonra çok güzel adapte oldu. Hem üretmekten hem burada bir şeylere faydalı olmaktan çok mutlu. Biz de onunla çalışmaktan çok mutluyuz."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu