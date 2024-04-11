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Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin İlkinci (52) yönetimindeki 20 DG 117 plakalı pikap, Gümüşdere Mahallesi yakınlarında Rukiye Erçıktı'nın (33) kullandığı 09 JF 009 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri pikap sürücüsü Hüseyin İlkinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Rukiye Erçıktı ile yanındakiler Mehmet Ali Erçıktı (45), Sıla Erçıktı (15) ve otomobilde bulunan Şerife İlkinci (19) ile Zehra İlkinci (50), sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehra İlkinci hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Denizli Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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