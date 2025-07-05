Denizli'nin Kale İlçesinde Üreticilere Özel Pazar Yeri İnşa Edildi

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Kale Belediyesi, üreticilerin daha sağlıklı koşullarda ürün satışı yapabilmesi için özel bir pazar yeri inşa etti. Başkan Erkan Hayla, yapılan çalışmalarla Kale biberinin bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Biberiyle ünlü Denizli'nin Kale ilçesinde, üreticilerin daha sağlıklı koşullarda ürünlerini satabilmesi için özel pazar yeri inşa edildi.

Kale Belediyesi Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarla Kale biberinin Türkiye genelinde bilinirliğini artırdıklarını belirtti.

Biber festivalleri ve tanıtım çalışmalarıyla üreticilerin önünün açıldığını bildiren Hayla, "Artık üreticilerimiz güneşin altında değil, korunaklı ve daha sağlıklı bir ortamda satış yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Hayla, yeni pazar alanının biberlerin kalitesini koruyacağını ve üreticilere daha rahat bir satış ortamı sağlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
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