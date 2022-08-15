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Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal terör örgütü PKK propagandası

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Trodos'ta PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı'nı" kutlamak amacıyla bir araya gelerek terör örgütü lehine sloganlar attılar. Gösteride Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları da açıldı. GKRY yönetimi, Ocak ayında PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ofis açma izni verilmişti.

Pkk'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi. Grup, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı'nı" kutladı.

GKRY'de faaliyet gösteren "Kürt Halk Meclisi" isimli grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı. Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimince, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti. Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

AA / Güncel

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