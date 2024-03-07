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Denizli'de Zeytinyağı Alımında Hile Yapanlara İdari İşlem

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Denizli'nin Güney ilçesinde terazi ile oynayarak zeytinyağı alımı sırasında hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Denizli'nin Güney ilçesinde terazi ile oynayarak zeytinyağı alımı sırasında hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişiye idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Mart'ta 3 şüphelinin zeytinyağı almak için araçları ile ilçeye geldikleri, müştekiden 16 kilogram ağırlığında 2 bidon olmak üzere toplam 32 kilogram olarak zeytinyağı alarak parasını ödedikleri belirtildi.

Alınan zeytinyağlarının tartıldığı terazinin ayarlarıyla oynandığı, alınan zeytinyağının aslında 96 kilogram olduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yakalanan 3 şüpheliye tartıda hile yaparak dolandırıcılık, trafik yönünden yetki belgesiz araç kullanma suçlamalarıyla idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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