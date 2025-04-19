Denizli'de Tefecilik Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iş yerlerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiğini belirledi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı, 21 POS cihazı, başka kişilerin adına 23 kredi kartı ve kredi kartı slipleri, 8 cep telefonu, 2 bilgisayar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturmanın gizliliği ihlal ettiği ve bu nedenle gözaltına alınan bir banka görevlisi ise savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.