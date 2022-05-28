DENİZLİ'DE SICAK HAVA ASFALTI ERİTTİ - Haberler

DENİZLİ'de mayıs ayının sonlarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle karayolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler yaşandı. Ayakkabılar asfalta yapışırken, araç sürücüleri ise asfaltın kuru yerlerinden gitmeyi tercih etti.

Denizli'de mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise daha fazla oldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi. Karayolunun Şahin Tepesi mevkii ile Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümde yer yer yaşanan erimeler nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için karayolunun kuru olan bölümlerinden gitmeyi tercih etti. Asfalt üzerinde yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabıların eriyen asfalta yapıştı.

Tavas ilçesinde Denizli il merkezine giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir. Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi.

İbrahim Özen ise, "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayıs'ta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel