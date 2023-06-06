Denizli'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 35 HA 8698 plakalı kamyon, ilçe çıkışında kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca köprüden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel