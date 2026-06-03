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Kauçuk fabrikasında yangın

Kauçuk fabrikasında yangın
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Akkale Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri kimyasal ürünlerin bulunduğu kauçuk fabrikasındaki yangının çevredeki binalara sıçramaması için yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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