DENİZLİ'DE FİTRE SİSTEMİ ÜRETİLEN FABRİKADA YANGIN
Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üreten bir fabrikada, depo kısmında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.