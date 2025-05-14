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DenizBank'tan Dünya Çiftçiler Günü'ne Özel İkram

DenizBank'tan Dünya Çiftçiler Günü'ne Özel İkram
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DenizBank Mut Şubesi, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında müşterilerine kahvaltı ikramında bulundu. Şube Müdürü Fatih Göksu, çiftçilerin önemine vurgu yaparak tarım sektörüne destek sözü verdi.

DenizBank Mut Şubesi, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla, şubeye gelen müşterilerine kahvaltı ikramında bulundu.

DenizBank Mut Şube Müdürü Fatih Göksu, şubedeki programda yaptığı konuşmada, tüm çiftçilerin gününü kutladı.

Tarımın ve üretimin en önemli unsuru olan çiftçilerle bu yıl da anlamlı günde bir arada bulunduklarını belirten Göksu, "Bu alışkanlığı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Emek veren, alın teri döken tüm çiftçilerimizin ellerine sağlık. Ülke ekonomisine sağladıkları katkı için her birine teşekkür ediyoruz. DenizBank olarak da tarımın ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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