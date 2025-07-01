Demre'de Aslan Balığı Avlama Yarışması Düzenlendi

Demre'de Aslan Balığı Avlama Yarışması Düzenlendi
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Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aslan Balığı Avlama Yarışması'nda, katılan takımlar en büyük aslan balığını yakalamaya çalıştı. Yarışma, ekosisteme zararlı olan aslan balığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi.

Çayağzı Yat Limanı'nda düzenlenen yarışmaya katılan 2 takım, denize açılarak en fazla ve en büyük aslan balığını yakalama kategorilerinde yarıştı.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı türler arasında yer alan ve yerleşik türlere zararlı olduğu bilinen aslan balığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, toplam 8 kilo 400 gram ağırlığında 67 aslan balığı yakalandı.

Toplam 6 kilo 600 gram ağırlığında 51 balık yakalayan Süleyman Topçu, Görkem Mert Akülkü ve Ümit Şekerci'den oluşan takım birinci oldu.

Yakalanan aslan balıkları, Ekdağ AŞ görevlilerince pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevlisi Dr. Merve Karakuş, aslan balığı hakkında bilgi verdi.

Marmara'ya kadar yayılan türün, ekosistem için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Karakuş, zehirli dikenlere sahip aslan balığının doğru temizlenmesi halinde tüketilebileceğini belirtti.

Karakuş, "Aslan balığı hem lezzetli hem de sofralarımıza kazandırılması gereken bir tür. Bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmak, istilacı türlere karşı ekolojik dengeyi korumak ve aynı zamanda yerel halkın ekonomisine katkı sağlamak mümkün." dedi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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