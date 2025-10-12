Demirköy'de TOKİ ile 104 Daire ve 8 Dükkan İnşaatı Başlıyor

Demirköy ilçesinde TOKİ tarafından 104 daire ve 8 dükkan inşa edilecek.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da yaptıkları ziyaret ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığındaki görüşmeleri neticesinde ilçeye konut ve dükkanların kazandırılacağını belirtti.

Konut yapımı işinde ihale sürecine gelindiğini ifade eden Gün, bu kapsamda taleplerin toplanacağını kaydetti.

Altyapı inşaatından çevre düzenlemesi ve çocuk parklarına kadar birçok hizmetin Demirköy ile buluşturulacağını aktaran Gün, ilçeye TOKİ konutlarını kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.