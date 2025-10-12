Haberler

Demirköy'de TOKİ ile 104 Daire ve 8 Dükkan İnşaatı Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yapılan görüşmeler sonucunda ilçeye TOKİ tarafından 104 daire ve 8 dükkan inşa edileceğini açıkladı. İhale sürecinin başladığını ve birçok altyapı hizmetinin de sunulacağını belirtti.

Demirköy ilçesinde TOKİ tarafından 104 daire ve 8 dükkan inşa edilecek.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da yaptıkları ziyaret ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığındaki görüşmeleri neticesinde ilçeye konut ve dükkanların kazandırılacağını belirtti.

Konut yapımı işinde ihale sürecine gelindiğini ifade eden Gün, bu kapsamda taleplerin toplanacağını kaydetti.

Altyapı inşaatından çevre düzenlemesi ve çocuk parklarına kadar birçok hizmetin Demirköy ile buluşturulacağını aktaran Gün, ilçeye TOKİ konutlarını kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.