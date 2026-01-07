Haberler

Demirci'de Alağaç Göletiyle 410 hektar modern sulamaya kavuşacak

Güncelleme:
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Alağaç Göleti Sulaması Projesi'nin ihalesinin 19 Ocak'te yapılacağını duyurdu. Proje ile 410 hektar tarım arazisi modern sulama altyapısına kavuşacak ve verimlilik artışı sağlanacak.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde tarımsal üretimi güçlendirecek Alağaç Göleti Sulaması Projesi için ihalenin 19 Ocak'te yapılacağını bildirdi.

Baybatur, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 410 hektar tarım arazisinin modern sulama altyapısına kavuşturulacağını belirtti.

Yatırımla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve emeği geçenlere teşekkür eden Murat Baybatur, çalışmanın tamamlanmasıyla Demirci'de tarımsal verimliliğin ve üretim kapasitesinin artacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
