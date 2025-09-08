Demirci'de Kaybolan Altınlar Sahiplerine Ulaştırıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan çeyrek altın ve altın takılar, sahiplerine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Fatma Bostan, Gençlik Merkezi önünde 9 çeyrek altın buldu.

Bostan, altınları Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Altınların Ümmü Demirel'e ait olduğu belirlendi.

Altınlarını geri alan Demirel, "Düğüne gitmek için aceleyle evden çıkmıştım. Köye varınca altınlarımın olmadığını fark ettim. Muhtarımıza haber verdim, zabıta ekipleri de altınların bulunduğunu söyledi. Bulan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Hüseyin Özdil ise Üniversite Caddesi'nde altın künye buldu.

Zabıtaya teslim edilen künyenin Kemal Faruk Şeker'in eşine ait olduğunu tespit edildi.

Künyeyi teslim alan Kemal Faruk Şeker, Özdil ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Eşim pazar yeri dönüşü künyesini düşürmüş. Çok aradık ama bulamadık, zabıtaya kayıp ihbarında bulunmuştuk. Bir duyarlı vatandaşımızın bulup zabıtaya ulaştırmasıyla künyemiz geri verildi." ifadelerini kullandı.