Katar'daki doğal gaz tesisinde meydana gelen patlamada 13 kişi öldü

Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesinde dün gece meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Katar Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Barzan doğal gaz tesisinde yaşanan patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 66 kişi de yaralandı. Bakanlık, tesisin ihracat kapasitesinin etkilenmediğini ve çevre açısından bir risk bulunmadığını bildirdi.

KAZANIN NEDENİ "TEKNİK"

Devlet petrol ve doğal gaz şirketi QatarEnergy CEO'su ve Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söylerken, patlamanın tesisin hangi bölümünde meydana geldiğine ve hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Yetkililer, Barzan tesisinde "teknik bir kaza" meydana geldiğini ifade etti. Görgü tanıkları, patlamanın Ras Laffan'dan 70 kilometre uzaklıktaki başkent Doha'nın merkezinden de duyulduğunu öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı