Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı şehit kabirlerini ziyaret etti, vatandaşlara bayrak hediye edildi. Yürüyüş, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve video gösterileriyle program devam etti.