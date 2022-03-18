Yozgat'ta demiryolu yedek raylarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Yozgat'ta demiryolu yedek raylarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta demiryolu yedek raylarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait yedek rayları çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait yedek rayları çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınından geçen demiryolu hattı kenarında bekleyen kamyonette arama yaptı.

Aramada oksijen ve mutfak tüpü ile alev tabancası bulan ekipler, demiryolu çevresini kontrol ettiğinde yedek rayların oksijen kaynağıyla kesildiğini tespit etti.

Kamyonetin sürücüsü V.G. ile rayları oksijen kaynağıyla kestiği iddia edilen C.C. ve A.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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