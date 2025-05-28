DEM Parti ve AK Parti Arasında Görüşme Gerçekleşti

DEM Parti ve AK Parti Arasında Görüşme Gerçekleşti
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DEM Parti heyeti, AK Parti ile yapılan görüşmede infaz paketi ve hasta tutsaklara dair düzenlemelerin yasalaşması gibi konuları ele aldı. İki parti arasında Türkiye'nin demokratikleşme süreci ve gelecekteki adımlar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

(TBMM) - Dem Parti, AK Parti heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclisin üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi" bilgisini verdi.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, AK Parti heyeti ile görüştü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in katıldığı görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Dem Parti'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclisin üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi. Siyasi parti ziyaretlerimiz şimdilik sona erdi. Detaylı bilgilendirme ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yeniden yapılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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